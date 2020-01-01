Вы узнаете, как способ принесёт вам дополнительные в месяц Вернитесь назад и начните считать напрямую с вашего домашнего компьютера

О Юрий Фомин

Я вырос на юге Москвы... Я никогда не считался с из центра, гордящимися своими Я не видел жизни до тех пор, пока меня не уволили. конкретно давили на меня, моя девушка бросила меня, и я ощутил, что опустился на самое дно. Всё, что у меня осталось - это Спартак и друзья. Именно поэтому свою встречу с мистером Р. я принял как чудо! Я до сих пор прошу иногда ущипнуть меня.



Итак, братаны, я вам скажу, что этот парень - реальное дело. Вначале я сомневался, когда начал использовать метод крыло ангела, я думал, что снова всё потеряю, но мистер Р. направлял меня шаг за шагом, как я направляю тебя сейчас. в первую неделю я понял, что я на правильном пути.



Моя прошлая жизнь осталась далеко в прошлом. Сегодня всё крутится вокруг футбола и семьи. Моя любимая жена Рита и два сына Дима и Вова. Я знаю, как сильно я их жизнь. Когда я смотрю на них, я знаю, что обязан всем моему ангелу хранителю. Насладись моим подарком и измени свою жизнь к .

Что мне на самом деле важно!

У каждого есть свои страсти, моя страсть — это футбол. Когда я заработал свой я решил другим добром. Обеспечить жизни других с помощью своих Я знаю не понаслышке о том, что значит провести детство в бедности, поэтому я время и в молодёжь и открыл программу для продвижения талантливых малообеспеченных молодых футболистов. Ведь ребята из районов похожи на меня, и на тот район, в котором рос и я.

Я заработал свой когда мой первенец Вова родился. Я знал, что его детство будет лучше, чем было моё. Но я не хочу рассказывать вам истории как стать вместо этого я покажу вам свой . Я уверен, что вскоре и ваш будет выглядеть так же.



